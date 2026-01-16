Hasankeyf\'te Karne Heyecanı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Kaymakam Mehmet Ali İmrak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur ilçedeki okulları gezdi.
İmrak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
İlçedeki 16 okuldaki 1370 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Kaymakam İmrak, öğrencileri tebrik ederek eğitimlerinde başarılar diledi.
