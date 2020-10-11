Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları - Son Dakika

Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları

11.10.2020 13:25
Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları, System.String[]

Kayseri'de 8 Mart 2020 tarihinde yapılan antrenmanlar sonrasında 11 Mart'ta başlayan pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında antrenmanlara ara veren Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü altyapı takımları antrenmanlara yeniden başladı.

Kayseri'de 8 Mart 2020 tarihinde yapılan antrenmanlar sonrasında 11 Mart'ta başlayan pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında antrenmanlara ara veren Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü altyapı takımları antrenmanlara yeniden başladı.

Salona girişte sporcuların ateşleri ölçülüp kayıt altına alındıktan sonra salon girişinde ki dezenfektanı kullanan sporcular antrenmanlara kendi getirdikleri toplarla katılıp antrenman sonrası tekrar evlerine götürüyorlar. Ayrıca sporcular alınan tedbirler kapsamında salondaki soyunma odaları kapalı olduğu için spor kıyafetleri ile salona gelip salonda sadece ayakkabılarını değiştirip antrenmanlara katılıyorlar.

Tüm sporcuların kendisine ait suları kullandığı antrenmanlara velilerin girişine bu süreçte izin verilmiyor. Sınırlı sayıda sporcunun katıldığı ve sosyal mesafeye dikkat edilen antrenmanlarda sporcu başına yaklaşık 30 metrekare çalışma alanı düşüyor.

Kulüp Başkanı ve Baş Antrenör Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Her zaman önceliğimiz sporcularımızın sağlığı olduğu için pandemi sürecinin başından bu yana antrenmanlarımıza uzun süre ara verdik. Tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak sosyal mesafe hijyen ve maske kurallarına dikkat ederek tekrar başladığımız antrenmanlarımıza şu aşamada sınırlı sayıda sporcu kabul edebiliyor ve velilerimizi salon dışında ki bekleme alanlarında misafir edebiliyoruz. Ağırlıklı olarak 1x0 ball handling ve dribbling çalışmalarına yer veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda hep birlikte tüm kurallara uyarak bu süreci atlatıp pandemi öncesinde ki gibi takım antrenmanlarımıza başlayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları
Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları
Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları

Kayseri, Sporcu, 8 Mart, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Pandemi Antrenmanları - Son Dakika Spor

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