Son Dakika Haberleri: Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

3 saat önce

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralıKARS - Artvin'den Kars'a hasta getiren ambulans kent girişinde hafif ticari araçla çarpıştı.

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
KARS - Artvin'den Kars'a hasta getiren ambulans kent girişinde hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaza Bölge Trafik Denetleme Şubesi kavşağında meydana geldi. Artvin'den Kars'a hasta taşıyan E.D. yönetimindeki 08 AG 377 plakalı ambulans, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 36 AR 069 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü E.D. ile sağlık personelleri T.B. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza yapan ambulansta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan hasta ise anjiyo yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Artvin, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 07:57 Kaynak: İHA
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