Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı - Son Dakika

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'inde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, pansuman yaptığı sırada hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Saldırganlardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Kolundan bıçak ile yaralanan kişi, hastaneye pansuman yaptırmaya geldi. İddiaya göre sağlık memuru Celalettin Karabıyık'a, "Bana emir verme" diyerek darbetmeye başlayan hasta ve yakınlarına güvenlik görevlileri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri geldi. Yaşanan arbede sonrasında saldırganlar hastaneden kaçtı. Polis saldırganlardan birini yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık memurunun darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.