Son dakika haberi | Hasta yakınına hastane önünde silah çeken kadın, gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Hasta yakınına hastane önünde silah çeken kadın, gözaltına alındı

Son dakika haberine göre ADANA'da gece rahatsızlanan babasını hastaneye getiren Orhan Karataşlı (27) Acil Servisi önünde beklerken, yanına gelen tanımadığı bir kadın çantasından çıkardığı tabancayı başına doğrultup, tehdit etti.

ADANA'da gece rahatsızlanan babasını hastaneye getiren Orhan Karataşlı (27) Acil Servisi önünde beklerken, yanına gelen tanımadığı bir kadın çantasından çıkardığı tabancayı başına doğrultup, tehdit etti. Korku içinde hastaneye sığınan Karataşlı'nın ihbarı üzerine şüpheli Zekiye Ç. (49), polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İmamoğlu ilçesinde yaşayan Orhan Karataşlı, gece saatlerinde kalbinden rahatsızlanan babasını Adana Şehir Hastanesi'ne getirdi. Babası doktor gözetiminde olduğu sırada dışarıya hava almaya çıkan Karataşlı'nın yanına gelen Zekiye Ç., gence soru soracakmış gibi yaklaşıp, çantasındaki ruhsatsız tabancayı çıkarttı. Zekiye Ç.'nin tabancayı başına doğrultup, küfür ettiği iddia edilen Karataşlı, o anki korkuyla hastane polisinin odasına kaçtı.

Karataşlı'nın tanımadığı bir kadının kendisine tabanca doğrulttuğunu ve küfür ettiğini söylemesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, kadının peşine düştü. Hastane bahçesinde tespit edilen kadın, hastane polis noktasına getirilerek, çantasını açması istendi. Çantasında ruhsatsız tabanca ve 4 mermi bulunan Zekiye Ç., gözaltına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen Zekiye Ç.'nin, kendisini erkek şiddetinden korumak için silah taşıdığını söylediği öne sürüldü. Şüphelinin, Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki sorgusu sürerken, silahın namlusundaki Orhan Karataşlı ise kadından şikayetçi olmadığını söyledi.

Son dakika haberi | Hasta yakınına hastane önünde silah çeken kadın, gözaltına alındı

112 Acil, Adana, Kadın, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 05:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hasta yakınına hastane önünde silah çeken kadın, gözaltına alındı - Son Dakika

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