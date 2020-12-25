Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı - Son Dakika

Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı

25.12.2020 17:35
Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı, System.String[]

SİVAS'ta yaşayan Gülbeyaz Topgül (68), biriktirdiği 500 bin lira nakit parayı kentte yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesi'ne bağışlamak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teslim etti.

SİVAS'ta yaşayan Gülbeyaz Topgül (68), biriktirdiği 500 bin lira nakit parayı kentte yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesi'ne bağışlamak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teslim etti.

Kent merkezinde Mevlana Mahallesi Rüya Sokak'ta ikamet eden Gülbeyaz Topgül, Kent Meydanı'nda yapımına başlanan Merkez Camii ve Külliyesi'ne yardımda bulunmak için yaklaşık bir yıl önce niyet etti. Ancak yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedaviye başlayan ve geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Topgül bağışını teslim edemedi. Başkan Bilgin, Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Dernek Başkanı Beşir Köksal ve muhasibi Ali Kılıç ile birlikte Gülbeyaz Topgül'ü evinde ziyaret etti. Topgül biriktirdiği para ile emekli maaşı ve dükkan kiralarını da birleştirerek 500 bin lira nakdi yardımı Başkan Bilgin'e teslim etti.

Hayırsever Gülbeyaz Topgül, "Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Sivas'ımızın merkezine bir cami yapılacağını duydum. Çorba da benim de tuzum olsun istedim, yardım yapabilmek için niyet ettim. Daha önce teslim edecektim ama araya rahatsızlığım girdi. Caminin de temelinin atılmasını bekledik. Çok şükür Rabbim ömür verdikçe yardım da bulunmaya da devam etmek istiyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin inşallah, bana dua edin" dedi.

Başkan Bilgin ise, hayrı için Topgül'e teşekkür ederek "Hadisi Şerif'te de buyrulduğu üzere 'İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat'. Rabbim sadaka-i cariyenizi kabul eylesin. Yardımına biz şahit olduk, Rabbim de kabul eylesin" diyerek, parayı Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç'a makbuz karşılığında teslim etti.


Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı
Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı
Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı
Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı

Hilmi Bilgin, Gülbeyaz, Sivas, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Kayserispor, Konyaspor maçında oyundan atılan Lennon'ın kartını iptal istiyor Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen yine hakim karşısında! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı         
17:29
Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor         
17:03
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı         
16:33
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni         
15:35
Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu         
15:23
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
17 yaşındaki Iraklı Nada'nın katiline iyi hal ve haksız tahrik indirimli hapis cezası 17 yaşındaki Iraklı Nada'nın katiline iyi hal ve haksız tahrik indirimli hapis cezası         
12:09
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 17:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei