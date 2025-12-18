Hastalarını zehirleyerek öldüren anestezi uzmanının cezası belli oldu - Son Dakika
18.12.2025 13:47
Fransa'nın Besançon kentinde 30 hastasını zehirleyerek 12'sinin ölümüne neden olma suçundan yargılanan eski anestezi uzmanı Frederic Pechier, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pechier'in yaşları 4 ila 89 arasında değişen hastalarının ilaçlarına kalplerinin aniden durmasına yol açacak sıvılar karıştırdığı iddia ediliyor.

Fransa'nın doğusunda yer alan Besançon kentindeki Doubs Ceza Mahkemesi 30 hastasını zehirlemek ve bu hastalardan 12'sinin ölümüne yol açmakla suçlanan Frederic Pechier isimli eski anestezi uzmanı hakkında kararını açıkladı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme 30 vakada da suçlu bulduğu uzmanı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, eski anestezi uzmanı Pechier hakkında ilk kez 2017 yılında hastaları zehirlediği şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

HASTALARA KALPLERİNİ DURDURACAK İLAÇLAR VERMİŞ

Eski anestezi uzmanı Pechier 2008-2017 yıllarında görev yaptığı iki farklı klinikte yaşları 4 ila 89 arasında değişen 30 hastayı zehirlemek ve bunlardan 12'sinin ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.

Pechier'in hastaların ilaçlarına kalplerinin aniden durmasına yol açacak tıbbi sıvılar karıştırdığı iddia edilmişti.

Eski anestezi uzmanı 10 gün içinde mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna gidebilir.

Kaynak: AA

