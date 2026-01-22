Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: "Ülseratif Kolit ile Mücadele Ediyorum" - Son Dakika
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: "Ülseratif Kolit ile Mücadele Ediyorum"

22.01.2026 10:20
Oyuncu ve senarist Gupse Özay, uzun süredir mücadele ettiği ülseratif kolit hastalığını ilk kez açıkladı. Bu hastalığı bugüne kadar gizli tutan Özay, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarının bu hastalıktan kaynaklandığını belirtti. Özay'ın bu açıklaması, benzer sağlık sorunları yaşayan kişiler için cesaret verici bir adım olarak değerlendirildi.

Oyuncu ve senarist Gupse Özay, sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özay, uzun süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini ilk kez açıkladı. Daha önce bu konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Özay'ın açıklaması, kısa sürede gündem oldu.

UZUN SÃœREDİR MÃœCADELE EDİYOR

Gupse Özay, açıklamasında hastalık sürecini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirtti. Özay, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarının bu hastalıktan kaynaklandığını ifade ederken, süreci kontrollü şekilde yönettiğini vurguladı.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Özay'ın açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Takipçileri ve meslektaşları, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletirken, açıklamanın farkındalık açısından önemli olduğu yorumları yapıldı.

FARKINDALIK YARATAN AÇIKLAMA

Ãœlseratif kolit, bağırsak sistemini etkileyen kronik bir hastalık olarak bilinirken, Gupse Özay'ın bu yöndeki açıklaması benzer sağlık sorunları yaşayan birçok kişi için de cesaret verici bir adım olarak değerlendirildi.

BU HASTALIKLA YAŞAYAN TANINMIŞ İSİMLER DE VAR

Ãœlseratif kolit, yalnızca Gupse Özay'ın değil, dünyada birçok tanınmış ismin de mücadele ettiği kronik hastalıklar arasında yer alıyor. ABD'nin eski başkanlarından Dwight D. Eisenhower, ülseratif kolit teşhisiyle uzun yıllar tedavi gördüğünü açıklayan isimler arasında bulunuyor. Amerikalı oyuncu Amy Brenneman ve komedyen Lewis Black de hastalıkla yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturan isimler arasında yer aldı.

ÃœLSERATİF KOLİT NEDİR, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ NASILDIR?

Ãœlseratif kolit, kalın bağırsakta iltihaplanmaya yol açan kronik bir bağırsak hastalığı olarak biliniyor. Hastalık genellikle ataklar halinde seyrediyor ve uzun süreli takip gerektiriyor. En sık görülen belirtiler arasında karın ağrısı, ishal, dışkıda kan ve mukus, halsizlik ve kilo kaybı yer alıyor. Bazı hastalarda ateş ve iştahsızlık da görülebiliyor.

Tedavi süreci, hastalığın şiddetine ve yaygınlığına göre planlanıyor. İlaç tedavisiyle iltihabın kontrol altına alınması hedeflenirken, düzenli doktor takibi büyük önem taşıyor. Uygun tedaviyle hastalık uzun süre baskı altına alınabiliyor ve yaşam kalitesi korunabiliyor.

Amy Brenneman, Gupse Özay

24 saat son dakika haber yayını
