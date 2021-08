Hastalıktan korkan vatandaşların çömlek ürünlere ilgisi arttı! Talep patlaması yaşıyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını toplumsal hayatta olmak üzere aile hayatlarında da önemli değişikliklere de neden oldu. Virüsün bulaşmasını engellemek ve daha sağlıklı koşullarda yemek hazırlamak isteyen vatandaşlar da çömlek tarzı sağlıklı ürünleri tercih etmeye başladı. Hem doğal malzemelerden yapıldığı için sağlığa zararlı olmaması hem de yemeklere ayrı bir lezzet katmasıyla bilinen çömlekler, vatandaşlar tarafından ciddi oranda talep ediliyor.

YEMEĞE TAT VE LEZZET DE KATIYOR

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde üretilen çömleklerin satışını yapan 47 yaşındaki Mi tat Gelici, vatandaşların çelikten yapılmış ürün yerine, kil topraktan yapılan çömlekleri sağlık açısından dolayı tercih ettiğine dikkat çekti. Gelici, çömlek almaya gelen müşterilerin birçoğunun virüs barındırmamasının yanı sıra yemeklere tat ve lezzet kattığı için bu ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi.

"İNSANLAR DOĞALA YÖNELMEYE BAŞLADI"

Gelici, "Çömlek, bilindiği gibi tamamen sağlıklı bir üründür. Hem insana hem de doğaya zarar vermiyor. Artık insanlar sağlık açısından doğal olan her şeye yönelmeye başladı. Çömlek satışları her yıl artıyor. Doğal el ile yapılan çömlekler, yemek pişirilirken içerisinde bakteri veya virüs barındırmıyor. Bunun yanında müşterilerimiz daha çok çömleklerin içerisinde pişirilen yemeklerin tat ve lezzetine dikkat ediyor. Bu sebeple satışlarımızda her yıl artış oluyor. Korona virüsün ortaya çıkmasından sonra vatandaşlarımız yemek pişirilen ortama ve kaplara dikkat etmeye başladı. Haliyle çömlek almak isteyen vatandaşlarımız talep oluşturuyor. Çömleklerin asırlardır kullanılmasının en büyük nedeni sağlıklı olmasıdır" ifadelerini kullandı.