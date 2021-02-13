Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği - Son Dakika

Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği

13.02.2021 01:04

Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği Doğum esnasında bacağı kırılan kuzu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi Sağlıkçılar bacağı kırık kuzuyu hem sevdi, hem tedavi etti Doğum sırasında bacağı kırılan kuzu için veteriner bulunamayınca acil servise getirildi...

Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği

Doğum esnasında bacağı kırılan kuzu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi

Sağlıkçılar bacağı kırık kuzuyu hem sevdi, hem tedavi etti

Doğum sırasında bacağı kırılan kuzu için veteriner bulunamayınca acil servise getirildi

AKSARAY - Aksaray'da annesinin doğum sancısı üzerine doğarken arka bacağı kırılan minik kuzu sahibinin veteriner bulamaması üzerine hastaneye getirildi. Kasanın içinde meleyerek hastaneye getirilen minik kuzu tedavi edildikten sonra sessiz ve sakince hastaneden çıktı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Susadı Köyünde annesinin küçükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Barış Kaya (39), öğle saatlerinde çobanları Hasan Doygun ile bazı koyunların doğumunu yaptırdı. Bir koyunun ikiz doğum yaptığı sırada ilk kuzuyu çıkaran Doygun ve Kaya, ikinci kuzunun geldiği sırada anne koyunun doğum sancısı çekmesi üzerine doğumda güçlük yaşadı. Zorlu bir doğum yapan anne kuzu doğum sancısı yaşadığı sıra kuzusunun arka bacağını kırdı.

Veteriner bulamayan kuzunun sahibi çareyi hastanede buldu

Kuzunun bacağındaki kırığın farkına varmayan çoban ve koyunların sahibi akşama doğru kuzunun sürekli olarak melemesinden bacağının kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine veteriner arayışı içerisine giren koyunların sahibi birçok veteriner ile iletişime geçti. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hangi veterineri aradılarsa kuzunun bacağının tedavisini yaptıramadı. Çaresiz kalan kuzu sahibi son çare olarak kuzusunu bir kasaya koyarak şehir merkezinin yolunu tuttu.

Hem sevdiler, hem tedavi ettiler

Sürekli meleyen arka bacağı kırık kuzusunu alan Barış Kaya, çobanları olan Hasan Doygun'u da alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine geldi. Burada görevli sağlık personelinden yardım isteyen Kaya ve Doygun'un talebini geri çevirmeyen sağlık personeli kuzuyu acil serviste tedavi altına aldı. Tedavi esnasında sevimliliğiyle tüm sağlık çalışanların dikkat ve ilgisini çeken minik kuzu tedavi süresince sessiz sessiz etrafını izledi. İlk olarak bacağının kırık olan noktası tespit edilen minik kuzu daha sonra yapılan tedavisinin ardından bacağı sargı bezi ile sarıldı. Tedavi yapan sağlık görevlileri kuzuyu hem sevdi, hem de tedavi etti.

Meleyerek girdiği hastaneden sessiz ve sakince çıktı

Hastane acil servisinde sevimliliği ile tüm ilgileri üzerine çeken minik kuzu yapılan tedavisinin ardından meleyerek girdiği hastaneden sessiz ve sakince çıktı. Çoban Hasan Doygun, Barış Kaya ile birlikte kuzuyu getirdikleri kasaya koyarak hastaneden çıkardı. Kuzu, bacağına yapılan tedavinin ardından rahatlamış olacak ki sessizliğini ve sakinliğini hiç bozmadı.

"Hastanedeki sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun"

Yaşanan olayı anlatan kuzunun sahibi Barış Kaya, "Bugün öğlen doğdu ikiz kuzumuz. Doğum sancısı ile anne kuzunun ayağını kırdı. İkindiye doğru fark ettik. Hayvanlara bakarken zaman geçti ve veterinerleri aradık, kapatmışlar yasaktan dolayı. Sonra acil servise gelmeyi akıl ettik. Çünkü çok ağlıyordu kuzumuz. Acil servise geldik. Allah razı olsun acildeki hekim arkadaşlar müdahale edebileceklerini söylediler ve kuzumuza müdahale edildi. Şu ada kuzu çok rahat gördüğünüz gibi. Sakinleşti, çok teşekkür ediyorum Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine. Allah razı olsun, demek ki sadece merhamet. Bence burada merhamet çok önemli. Allah'ın yarattığı her şeye merhamet edilmesi gerektiğini gördük ve böyle gönlü iyi insanlar olduğundan dolayı da ayrıyeten mutlu oldum" dedi.

Çoban Hasan Doygun ise veterinerlerin kapalı olması nedeniyle hastane acil servise geldiklerini ifade ederek, "Aksaray'ın Bebek Köyünde oturuyorum. Susadı Köyünde koyunlara bakıyorum, koyunları kuzulatıyoruz. Kuzumuzun bacağı kırıldı. Veterinerler kapalıydı acile getirdik. Allah razı olsun herkesten, tüm personele teşekkür ediyorum. Kuzumuzun tedavisini yaptılar gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği
Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği
Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği
Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Veteriner, Hastane, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastane acil servisinde 'meleyen kuzu' seferberliği - Son Dakika


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