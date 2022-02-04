Hastane dönüşü tır ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti, torunları yaralandı - Son Dakika

Manavgat'ta D-400 yolu Çavuşköy kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Manavgat'taki hastanede tedavi işlemlerinin ardından Çavuşköy'deki evlerine dönüşe geçen Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı otomobil, Alanya'dan Antalya yönüne giden Orhan Kılıç yönetimindeki 07 NDT 38 plakalı TIR ile çarpıştı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yaklaşık 50 metre savrulup, yan yola geçti. Tır ise refüje çıkarak durdu. Otomobil sürücüsü Süleyman Manuş ve eşi Sevda Manuş, kaza yerinde hayatını kaybetti, torunları Hidayet Manuş ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hidayet Manuş, ambulansla hastaneye götürüldü. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemede tır sürücüsünün, otomobile çarpmamak için yaklaşık 30 metre geriden frene bastığı, yoldaki lastik izinden belirlendi. Tır şoförü Orhan Kılıç, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.