Kocaeli'de bir annenin Körfez Devlet Hastanesi mescidinde üç çocuğuyla birlikte barınmak zorunda kaldığını anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kalacak yerlerinin olmadığını söyleyen anne, mescidin zeminine serdikleri seccadeler üzerinde yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti. Çektiği video ile hem hayırseverlere hem de yetkililere çağrıda bulunan kadın, çocuklarıyla birlikte güvenli bir yere yerleştirilmeyi talep etti.
Görüntüler kısa sürede yayılırken, birçok sosyal medya kullanıcısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı etiketleyerek anne ve çocuklarına sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi - Son Dakika
