Hastanede kalan ihtiyaç sahiplerinin kıyafetleri "Kızılay Butik"ten - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede kalan ihtiyaç sahiplerinin kıyafetleri 'Kızılay Butik'ten - Son Dakika

Hastanede kalan ihtiyaç sahiplerinin kıyafetleri "Kızılay Butik"ten

6 saat önce

Kastamonu'da ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla "Kızılay Butik Mağazası" açıldı.

Kastamonu'da ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla "Kızılay Butik Mağazası" açıldı.

"Kastamonu Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi El Ele" Projesi kapsamında hazırlanan "Kızılay Butik Mağazası"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu Devlet Hastanesindeki mağaza ile hastaneye acil şekilde geldiği için ihtiyacı olan hasta ve refakatçilere giyecek, hastanede kalan çocuklara oyuncak hediye edilecek.

Vali Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri için proje üretmenin hem devletin hem sivil toplum örgütlerinin hem de gönüllülerin ortak görevi olduğunu söyledi.

Sosyal devlet prensibi kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik devletin önemli destekleri olduğunu belirten Karadeniz, "Devletimizin yaptığı çalışmalar kadar önemli olan birçoğu kamu yararına çalışan dernek veya vakıf statüsünü kazanmış olan sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmalardır. Türk Kızılayı da diğer sivil toplum örgütlerinin çok önünde yer almakta ve hizmet vermektedir." dedi.

Hastanede açılan mağazanın çok önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, Kızılay Butik Mağazası'nın ihtiyaç sahiplerine uzanacak önemli bir el olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise "Türk Kızılayı iyilik hareketinin amiral gemisi olarak her zaman insanlığın yanında oldu olmaya da devam edecek. Burası dokunmamız gereken en önemli noktalardan biri. Kızılay'ın ulaşmadığı yer kalmamalıdır." diye konuştu.

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Serdar Bozkurt da Türk Kızılayının verdiği hizmetlerden birine ev sahipliği yapmaktan gururlu olduklarını vurgulayarak, "Kızılay Butik Mağazası hayırseverlerin destekleriyle kuruldu. Bu mağaza sayesinde hastanemizde yatmakta olan ihtiyaç sahibi hastalarımızın hastane ve dışında kullanacağı kıyafetleri sosyal hizmet birimimizin tespiti ile kendilerine ileteceğiz." dedi.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel de Türk Kızılayı olarak ülkede ve dünyanın farklı coğrafyalarında Türk bayrağını dalgalandırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından mağaza gezildi.

Hastanede kalan ihtiyaç sahiplerinin kıyafetleri Kızılay Butik ten

Türk Kızılayı, Kastamonu, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:35 Kaynak: AA
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