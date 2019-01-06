Son Dakika Haberleri: Hastanede Kendisini Vuran Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Hastanede Kendisini Vuran Polis Memuru Hayatını Kaybetti

40 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki polis memuru, acil serviste beylik tabancası ile intihar etti.

Hastanede Kendisini Vuran Polis Memuru Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki polis memuru, acil serviste beylik tabancası ile intihar etti.

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Karamürsel Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde fenalaşan 28 yaşındaki polis memuru İlker K., Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İlker K., hastanenin Acil Servis ünitesinde çıkarttığı beylik tabancası ile intihar etti. Ağır yaralanan polis memuru İlker K., sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrasından hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Karamürsel, Kocaeli, Karamürsel Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
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