Hastanede 'kırmızı alana' sokmayan güvenlik görevlisini dövdüler

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki devlet hastanesinde hasta yakınlarını, ağır vakalara müdahale edilen 'kırmızı alan'a almayan güvenlik görevlisi Harun Ece, alışveriş için gittiği pazarda dövüldü. Yaklaşık 20 kişilik grup, yanında eşi ve çocuğu da olan güvenlik görevlisini, "Sen bizi hastamızın yanına neden almadın?" diyerek, darbetti.

İddialara göre, geçen hafta İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta kırmızı alanda, acil müdahaleye alındı. Ancak hasta yakınları, riskli vakaların alındığı 'kırmızı alan' olarak nitelendirilen bölgeye girmek istedi. Güvenlik görevlisi Harun Ece ise duruma engel oldu.

Bu olaydan 2 gün sonra Harun Ece, eşi ve çocuğunu da yanına alarak, pazara gitmek için evden çıktı. Bu sırada 15-20 kişilik bir grup, "Sen bizi hastamızın yanına neden almadın?" diyerek, Ece'ye saldırdı. Başından yaralanan Harun Ece, görev yaptığı hastaneye götürülerek, tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bugün İskenderun Devlet Hastanesi önünde toplanan Hak-iş Konfederasyonu'na bağlı Öz-Güven-Sen Sendikası üyeleri olaya tepki gösterdi.

Sendikanın İl Başkanı Faruk Keleş, güvenlik görevlileri ile sağlık çalışanlarının hiç bir ayrım yapmadan hastalara en üst düzeyde sağlık ve güvenlik hizmeti sunmak için ciddi fedakarlıklar, sorumluluklar üstlenerek, görev ifa ettiklerini belirtti.