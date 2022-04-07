Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama

07.04.2022 23:08
Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nisa bebeğe yapılan apne testi ve BT anjiyoda beyin ölümünün tespit edilmediğini belirterek, genel durumu ciddi olan bebeğin yakın takip ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nisa bebeğe yapılan apne testi ve BT anjiyoda beyin ölümünün tespit edilmediğini belirterek, genel durumu ciddi olan bebeğin yakın takip ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden tedavisi devam eden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Nisa bebekte beyin ölümünün tespit edilmediği ve genel durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nisa Mihriban bebek hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği'nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."

(İHA)

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Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, İstanbul, Çocuk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


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