Hastanenin duvarları hasta çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor - Son Dakika
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Hastanenin duvarları hasta çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor

10.04.2022 11:16
Hastanenin duvarları hasta çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor

Konya'da resim eğitmenleri ve öğrencilerden oluşan 6 gönüllü, hastaneye gelen çocukların tedavi görecekleri alanlarda kendilerini masal dünyasında hissetmeleri için duvarları resimlerle renklendiriyor.

Konya'da resim eğitmenleri ve öğrencilerden oluşan 6 gönüllü, hastaneye gelen çocukların tedavi görecekleri alanlarda kendilerini masal dünyasında hissetmeleri için duvarları resimlerle renklendiriyor.

Konya Şehir Hastanesi yetkilileri, çocuk hastaların hastaneye geldiklerinde yaşadığı korku ve tedirginliği yenmeleri ve daha mutlu sağlık hizmeti almalarını sağlamak için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) eğitim veren resim eğitmenlerine projelerini anlattı.

Yapılan görüşmelerde, renksiz ve boş duvarlara çocuk hastaların ilgisini çekecek, duydukları acıyı hafifletecek, hayal dünyalarına uygun çizimler yapılmasına karar verildi.

Hasta çocukların yüzünü güldürebilmek ve bir nebze de olsa hastanede olduklarını unutturabilmek için kolları sıvayan kursta görevli iki eğitmen ile dört öğrencisi, duvarları hasta çocukların hayal dünyalarıyla süslemeye başladı.

Çocukların korkularını yenmelerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle hastanede çocukların tedavi göreceği bölümlerin duvarları çizgi film karakterlerinin de bulunduğu çeşitli görsellerle boyanıyor.

Çocukların hastaneden olumsuz anılarla ayrılması istenmiyor

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Eryılmaz, AA muhabirine, Çocuk Acil Servisi'nin bir özelliği olmasını istediklerini, bu kapsamda KOMEK ile fikirlerini paylaştıklarını söyledi.

Çocuk hastaların, resimlerle süslenen alanda kendilerini mutlu hissetmelerini hedeflediklerini vurgulayan Eryılmaz, "Çocuklarımızın hastane korkusunu yenmek birinci hedefimiz. Çocuklarımızın kendi evinde gibi hissetmesini, hastaneden olumsuz anılarla ayrılmamasını istiyoruz." dedi.

Çalışmalarını hasta çocuklar gibi düşünüp yön veriyorlar

KOMEK'te resim eğitmeni olan Derya Polat ise başladıkları çalışmanın çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Duvardaki çizimlerin çocukların ilgisini çekmeye başladığını anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Hastanenin soğuk duvarlarını renklendirdiğimiz çalışmamıza çocuk acil girişinden başladık. Ağlayan çocuklar, duvardaki boyamaları görünce yüzünde tebessüm oluşuyor. O mutlulukla biz de verimli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Çocuk alanlarının tamamını boyamayı planlıyoruz. Kursiyerlerimiz arasında anne olanlar var. Bizler o kapıdan anne olarak girdik. Bu hislerle 'Çocuğum neden korkar? Ne olursa mutlu olur?' diye düşündüm. Acilde kan alma bölümünde yatarak kan veren bebekler ve çocuklar korku anında tavana bakıyor. Bu nedenle onların dikkatini çekecek çalışmalar yapmaya başladık."

Her şey çocukların mutluluğu için

Kursiyerlerden Seyhan Değirmenci ise üç çocuk annesi olduğunu, projeyi duyunca mutlaka yer almak istediğini söyledi.

Çocukları korkularını yenmelerine az da olsa katkı sunmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Değirmenci, "Tuvallere sığamadık, geniş alanlarda hem öğreniyor hem de çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Çocukların ağladığını gördüğümde içim parçalanıyor. Onların boyama çalışmalarımızı gördüğünde dikkatlerinin dağılıp ağlamayı bıraktıklarını, mutlu olduklarını görünce bizde çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

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Şehir Hastanesi, KOMEK, Çocuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastanenin duvarları hasta çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor - Son Dakika


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