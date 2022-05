Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı

Adana'da polis aracıyla ruh sağlığı hastanesine götürülen şahıs polis memurunun kontrolündeki aracın direksiyonunu aniden çevirip kaza yapmasına neden oldu. Zanlı kazadan faydalanarak kaçmaya çalışınca ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarında Meydana geldi. İddiaya göre Görkem Ö. isimli şahsın polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürme kararı çıktı. Görkem Ö. Fatih Polis Merkezinde görevli polis memurları Yakup M. ve Kadir S. tarafından araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıktı. Görkem Ö. araç Turgut Özal Bulvarına geldiği sırada sürücü polis memuru Yakup M.'ye arkasından sarılıp direksiyonu çevirmesi sonucu araç park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası şahıs kaçtı. Yaralanan polisler hemen yardım isteyip bir taraftan da şahsı yakalamak için takibe başladı. Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Zanlının ilk ifadesi de hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği öğrenildi. Zanlı polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası zanlının yakalanması ve yaşanan telaş vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.