Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı

04.05.2022 09:51

Son dakika habere göre Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı Adana'da polis aracıyla ruh sağlığı hastanesine götürülen şahıs polis memurunun kontrolündeki aracın direksiyonunu aniden çevirip kaza yapmasına neden oldu.

Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı

Adana'da polis aracıyla ruh sağlığı hastanesine götürülen şahıs polis memurunun kontrolündeki aracın direksiyonunu aniden çevirip kaza yapmasına neden oldu. Zanlı kazadan faydalanarak kaçmaya çalışınca ortalık savaş alanına döndü.

ADANA - Adana'da polis aracıyla ruh sağlığı hastanesine götürülen şahıs polis memurunun kontrolündeki aracın direksiyonunu aniden çevirip kaza yapmasına neden oldu. Zanlı kazadan faydalanarak kaçmaya çalışınca ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarında Meydana geldi. İddiaya göre Görkem Ö. isimli şahsın polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürme kararı çıktı. Görkem Ö. Fatih Polis Merkezinde görevli polis memurları Yakup M. ve Kadir S. tarafından araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıktı. Görkem Ö. araç Turgut Özal Bulvarına geldiği sırada sürücü polis memuru Yakup M.'ye arkasından sarılıp direksiyonu çevirmesi sonucu araç park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası şahıs kaçtı. Yaralanan polisler hemen yardım isteyip bir taraftan da şahsı yakalamak için takibe başladı. Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Zanlının ilk ifadesi de hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği öğrenildi. Zanlı polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası zanlının yakalanması ve yaşanan telaş vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.

Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı

YORUMLAR
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Son dakika: Sarıyer'de içinde 2 polis memurunun olduğu zırhlı ekip aracı kaza yaptı. Son dakika: Sarıyer'de içinde 2 polis memurunun olduğu zırhlı ekip aracı kaza yaptı. Son Dakika | Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı Son Dakika | Yoldan çıkıp park halindeki araca çarptı, kazaya neden olan diğer araç olay yerinden kaçtı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı - Son Dakika


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