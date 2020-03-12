Hatay'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

SURİYE'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Bezayıt Bestami Buluş, Resulayn'da terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit oldu. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ile askeri erkan, şehidin ilçede yaşayan annesi Aynur Ertem'e acı haberi verdi. Şehit Buluş'un evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alınca fenalaşan aile bireylerine ise sağlık ekibi müdahale etti.

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