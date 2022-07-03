Hatay Arkeoloji Müzesi, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlıyor - Son Dakika
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Hatay Arkeoloji Müzesi, "Müzekart GNS" ile gençleri ücretsiz ağırlıyor

03.07.2022 17:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzekart GNS" projesi kapsamında kartlarını alan gençler, Hatay'da müze ve ören yerlerini ücretsiz olarak ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzekart GNS" projesi kapsamında kartlarını alan gençler, Hatay'da müze ve ören yerlerini ücretsiz olarak ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıklaması sonrası, kartlarını "gencnesever.com" internet sitesinden alan gençler, ücretsiz olarak müze ve ören yerlerine girmeye başladı.

Hatay Arkeoloji Müzesi'ne gelen gençler, cep telefonlarındaki uygulama üzerindeki barkottu giriş turnikelerine okutarak müzeyi ücretsiz gezme imkanı buldu.

Müzeyi gezmeye gelen 19 yaşındaki Erdem Çokluk, uzun zamandır Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmek istediğini, ancak ücretli olduğu için daha sonraya ertelediğini söyledi.

"Müzekart GNS" projesiyle müzeyi ücretsiz olarak gezme imkanı bulduğunu anlatan Çokluk, uygulamadan duyduğu memnuniyeti diye getirdi.

Çokluk, müzeleri gezmek isteyen genç arkadaşlarının bu güzel imkandan faydalanmasını istedi.

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Antik dünyanın gözdesi Efes, 'Müzekart GNS' ile gençleri bekliyor Antik dünyanın gözdesi Efes, 'Müzekart GNS' ile gençleri bekliyor Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 'Müzekart GNS' müjdesi (2) Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 'Müzekart GNS' müjdesi (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Arkeoloji Müzesi, 'Müzekart GNS' ile gençleri ücretsiz ağırlıyor - Son Dakika

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