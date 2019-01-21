Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Biz Birbirimize Gönül Bağı Kurduk"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Biz Birbirimize Gönül Bağı Kurduk"

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Biz birbirimize gönül bağı kurduk"HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "alt geçit, üst geçit yaptık ama bunların ötesinde biz birbirimize gerçekten de gönül bağı kurduk" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Biz birbirimize gönül bağı kurduk"

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "alt geçit, üst geçit yaptık ama bunların ötesinde biz birbirimize gerçekten de gönül bağı kurduk" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş HATMEK salonunda Hatay'ın geleceği seçim toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıya CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, İsmet Tokdemir ve çok sayıda parti mensubu katıldı.
Hangi şehri yönettiğini bilerek belediye başkanlığı yaptığını dile getiren Başkan Savaş "tam 10 yıl önce yola çıktık, bir damlaydık. Yukarıdan düştükçe önce bir gölet olduk sonra göl olduk, sonra okyanus olduk, hep birlikte bu şehre umut olduk. Hatay'da din, dil, ırk, mezhep, renk hiçbir şekilde birbiri ile kavga etmemiş. Atalarımızdan bu mirası biz devir almışız. Ben hangi şehri yönetiyorum, hangi şehirde belediye başkanlığı yapıyorum, bunu bilerek yapıyorum. Biz atalarımızdan almış olduğumuz bu bayrağı geleceğe huzur içerisinde taşımak için adayız" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği icraatlarını anlattı. Başkan Savaş yaptığı konuşma da "önce sağlık dedik, Hatay'ın 60-70 yıllık içme suyu şebekeleri vardı. Biz önce asbestli, kurşunlu, bakırlı içerisinde hem kansorejen hem de ağır metaller olan kurşundan, bakırdan, demirden insanlarımızı korumak için hızlı bir şekilde alt yapıya yöneldik. Bütün bunlar değiştirmeye başladık. 10 yıldır değiştiriyoruz ama değiştireceğimiz çok daha ilçemiz mahallemiz var. Biz Dörtyol'dan Samandağı'na, Hassa'dan Arsuz'a kadar birçok alanda 8 tane arıtma tesisi bitirdik. Bunların hepsi çok modern. Asi Nehri'ne dökülen bütün kanalizasyonları yaptık. Asi Nehri'ne Dünyanın beşinci, Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin birinci arıtma tesisini yaptık. Erzin'den Arsuz'a Samandağ'ından Hassa'ya kadar birçok köprü yaptık ve bir dönemde Asi Nehri üzerine köprü yapan başkan biziz. Köprü kavşaklar, akıllık kavşaklar, alt geçit, üst geçit yaptık ama bunların ötesinde biz birbirimize gerçekten de gönül bağı kurduk. O köprüler hiç bir şey ifade etmez aramızda gönül köprüsü olmadıktan sonra" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Hatay, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı

31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 00:09:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Biz Birbirimize Gönül Bağı Kurduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]