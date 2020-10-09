Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda hedef üst sıralar

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, sezonu üst sıralarda tamamlayıp hem ligde play-off potasına girmeyi hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da yer alan Hatay ekibi, kadrosuna kattığı 4'ü yabancı 9 oyuncuyla sezona başladı.

Yeni transferleriyle güçlendirdiği kadrosuyla, sezonunun ilk haftasında OGM Ormanspor'a 91-63 mağlup olan Akdeniz ekibi, ikinci haftada Bellona Kayseri Basketbol'u 90-88 yenerek moral buldu.

Hatay temsilcisi, sezon sonuna kadar başarılı sonuçlar elde edip üst sıralarda yer alarak, hem ligde play-off potasına girmeyi hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı amaçlıyor.

"Yukarıya oynayacak kadromuz var"

Başantrenör Hakan Acer, AA muhabirine, takımlarının kadın basketbolunda bir marka olduğunu söyledi.

Ağustostan itibaren hazırlandıkları sezona bir mağlubiyet ve bir galibiyetle başladıklarını anlatan Acer, şöyle konuştu:

"Ekibimizde 9 yeni transferimiz ve 3 altyapı oyuncumuz var. Seçim yaparken takım oyunu oynayabilecek, topu paylaşabilecek, her anlamda bize katkı sağlayacak bir oyuncu grubu oluşturduk. Tecrübeli bir ekibiz çünkü Türk oyuncularımızın kalitesi ortada. Yabancılarımızda Astou Ndour önemli bir kariyere sahip. Alexis Prince geçen sene Adana takımıyla ligin en iyi çıkış yapan oyuncusu oldu. Bizim de en büyük hedefimiz Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmek. Kağıt üzerinde iyi bir takımız, yukarıya oynayacak bir kadromuz var. Hem organizasyonumuzla hem takım içindeki iyi ilişkileri ve basketbolu geliştirerek, her zaman üst sıralarda yer almak istiyoruz."

Özge Yavaş: "Odaklandığımız tek nokta Türkiye ligi"

Takım kaptanı Özge Yavaş, sezona çok iddialı hazırlandıklarını, yeni oyuncularla iyi bir takım oluşturduklarını ifade etti.

Avrupa maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini anımsatan Özge, şunları kaydetti:

"Avrupa maçları ertelendi. Dolayısıyla şu an odaklandığımız tek nokta Türkiye ligi olacak. Dolayısıyla bu da bizim için bir artı oluyor çünkü önceki senelerde hem hafta sonu Türkiye ligi oynayıp hafta arası Avrupa kupası maçı oynayınca tabii birazcık yorgunluk oluyordu, zorlanıyorduk. Avrupa maçlarının ertelenmesi çok daha iyi oldu çünkü şu an tek hedefimiz sezon sonuna kadar evimizde ve deplasmanda maçları kazanmak ve ligi üst seviyelerde bitirmek."