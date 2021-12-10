Üye Girişi
HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ - Son Dakika

HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ

10.12.2021 13:17

TÜRK Patent ve Marka Kurumu, Hatay'da yapılan ceviz reçeline coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

TÜRK Patent ve Marka Kurumu, Hatay'da yapılan ceviz reçeline coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Hatay ceviz reçeli bir yıllık kısa bir sürede tescil edildi. Çok kültürlü bir mutfağa sahip olan Hatay'ın uzun zamandır üretilen geleneksel bir tatlısı olan ceviz reçeli, yöreden temin edilen olgunlaşmamış cevizin kabuğunun ince bir şekilde soyulup, sudan geçirilerek acısının atılıp, kireç kaymağından elde edilen suda bekletilerek, şeker ile kaynatılmasından oluşan ve karanfil ile aromatize edilerek elde ediliyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması için 2005 yılından bu yana önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Çinçin, konuşmasının devamında; 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı '2020 yılı Coğrafi İşaretli Ürünler Sıralaması' nda Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye genelinde Tescil bakımından 5'inci, başvuru sayısı bakımından 3.?üncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.Bu yolculukta bugüne kadar, 'Antakya Künefesi, Antakya Sürkü (Çökeleği), Antakya Küflü Sürkü (Çökeleği), Antakya Kağıt Kebabı, Antakya Tuzlu Yoğurdu, Samandağ Ney-i, Antakya Carra Peyniri, Samandağ Biberi, Hatay Kabak Tatlısı ve son olarak Hatay Ceviz Reçeli, odamız adına tescil edilmiştir' ifadelerine ye verdi. Çinçin, bu kapsamda 5 ürün için de, Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapıldığını ve sürecin devam ettiğini söyledi.

BÖLGEYE KATKISI BÜYÜK

Coğrafi işaret tescilin bölgeye büyük katkısı olduğunu söyleyen Çinçin, 'En başta, coğrafi işaret alınarak tescillenen ürünler, bizden sonraki nesillere aktarılması açısından çok önemlidir. Bu ürünlerin yapılış tekniklerinin ve standartlarının kayıt altına alınması çok önemlidir. Diğer yandan coğrafi tescilli ürünler, dünya piyasasında daha rahat satılabiliyor, daha rahat ticari gelir elde edilebiliyor. Ayrıca, katıldığımız gıda fuarlarında coğrafi tescilli ürünler, ayrı bir öneme sahip oluyor' dedi.

HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ
HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ
HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ
HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ

Türkiye, Antakya, Ceviz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Ali Babacan'dan 13:01 Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Son Dakika Haberleri
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
13:03 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira
13:01 Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek
13:01 Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış
12:48 Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin
12:38 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı
12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz
12:20 Uzman çavuşu öldüren kadın: Çıplak fotoğraflarımı internete koyacaktı, o yüzden öldürdüm
Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım         
13:10
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek         
13:01
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
"Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım "Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım         
10:48
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 13:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement