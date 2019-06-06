HATAY'DA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI; 13 YARALI
40 dakika önce
HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:32 Kaynak: DHA
HATAY'ın Hassa
ilçesinde meydana gelen kazada 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Demrek Mahallesi'nde meydana gelen kazada Suriyeli Hasan El
Masan yönetimindeki 06 FF 3608 plakalı hafif ticari araç aynı yönde giden Abdurrahman Doğan
yönetimindeki 31 ABN 074 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Abdurrahman Doğan yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Her iki araçta bulunan 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanede sevk edildi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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