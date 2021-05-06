Hatay'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada 3 bin 800 litre el yapımı kaçak rakı ve kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mızraklı Mahallesinde boğma rakı ve şarap imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT), KOM Timi ve Merkez Karakolu Asayiş ekipleri ile birlikte yapılan arama sonucunda ev ve eklentisinde farklı ebatlarda fıçı, bidon ve şişe içerisinde satışa hazır vaziyette 3.600 litre boğma rakı ve 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Operasyonda ev sahibi N.G. gözaltına alındı. - HATAY