Kültür Sanat

Hatay'da 33 Tarihi Yapı Yeniden Ayağa Kalktı

03.02.2026 12:24
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmeleri nedeniyle restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması başlatılan vakıf eserlerinden, aralarında Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar'ın da olduğu 33 tarihi yapı yeniden ayağa kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki 84 tescilli eser hasar aldı.

Hasar tespit çalışmalarının ardından cami, külliye, kilise, türbe, hamam, han ve geleneksel evlerin ihyasına başlandı.

Bu kapsamda Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar ile Kanuni Sultan Süleyman, Sarımiye, Nardüzü, Caferiye, Hedbeli, Şekercik, Terzi Mehmet Paşa, Ebu'l Fütuh ve Sarı Selim camilerinin de arasında olduğu 33 tarihi yapı yeniden ayağa kaldırıldı.

Hünkar, Ali Çavuş ve Şeyh Muhammed mescitleri ile Kuseyri Evleri ve Reyhanlı Yenişehir Göl Değirmeni de restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemleri tamamlanan eserlerden oldu.

Aralarında Bayezid-i Bistami Türbesi, Ulu Camisi, Ağa Camisi, Depruz Mescidi ve Koçören-Şeyh Kasım Makamı'nın da olduğu diğer vakıf eserlerinde çalışmalar sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremde Hatay'ın binlerce yıllık medeniyet birikimi olan tarihi eserlerinin de derinden etkilendiğini söyledi.

Kentin, geçmişteki afetlerde olduğu gibi bu deprem karşısında da "teslim olmadığını" vurgulayan Masatlı, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan asrın inşa ve ihya seferberliği kapsamında, hasar gören tüm tarihi ve vakıf eserlerimiz için restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın tarihine, kimliğine ve medeniyet hafızasına sahip çıkan güçlü bir iradenin ortaya konulduğunu belirtti.

"Bu eserler, yalnızca taş, harç ve mimariden ibaret değildir"

Yapılardaki çalışmaların bilimsel esaslara göre yürütüldüğünü dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu eserler, yalnızca taş, harç ve mimariden ibaret değildir. Her biri, Hatay'ımızın inancını, hoşgörüsünü, kültürünü ve asırlara yayılan medeniyet yürüyüşünü temsil etmektedir. Bugün bu yapılarda yeniden hayatın başlaması, ezan seslerinin yükselmesi, ibadetin ve kültürel yaşamın canlanması, Hatay'ımızda tarihin yeniden ayağa kalktığının en güçlü göstergelerindendir. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden diğer tarihi yapılarımızda süreç, aynı hassasiyet ve kararlılıkla hummalı şekilde devam etmektedir. Hedefimiz, Hatay'ımızın tüm tarihi ve vakıf eserlerini, özgün kimliklerine sadık kalarak, eskisinden daha sağlam, güvenli ve gelecek kuşaklara emanet edilecek şekilde yeniden ihya etmektir."

Vali Masatlı, eserlerin ihyasına katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

