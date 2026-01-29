Hatay\'da 43 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hatay'da 5 ayrı suçtan aranan hakkında 43 Yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 5 ayrı suçtan aranan hakkında 43 Yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya ve açıktan hırsızlık, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından 43 Yıl 10 ay 25 gün hapis ve 17 bin para cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY