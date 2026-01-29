Hatay'da 43 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
3. Sayfa

Hatay'da 43 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hatay\'da 43 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı
29.01.2026 09:02
Hatay'da 5 suçtan 43 yıl hapis cezası bulunan S.Ş. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da 5 ayrı suçtan aranan hakkında 43 Yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 5 ayrı suçtan aranan hakkında 43 Yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya ve açıktan hırsızlık, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından 43 Yıl 10 ay 25 gün hapis ve 17 bin para cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Suç, Son Dakika

Hatay'da 43 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

SON DAKİKA: Hatay'da 43 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
