Hatay\'da 5 Hükümlü Yakalandı

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Basit yaralama ile bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçlarından toplam 15 yıl 9 ay 4 gün hapis cezası bulunan B.D., Kırıkhan ilçesinde. Cinsel istismar suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan M.E. ile Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ü.D., İskenderun'da, Ayrıca Silahla tehdit suçundan 3 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan İ.C. Erzin ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY