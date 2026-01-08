Hatay\'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.D., Kumlu'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
