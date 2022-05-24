Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi

24.05.2022 17:22

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Maraşboğazı Mahallesi'nde tarladan saman yükleyip yola çıkmak isteyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 31 FH 255 plakalı kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve çevredeki buğday tarlasına sıçrayan yangın, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kamyon kullanılmaz hale geldi, yaklaşık 2 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının elektrik tellerinden çıktığını iddia eden Maraşboğazı Mahalle Muhtarı Ali Altın, "Tarladan saman yükleyip çıkan kamyon, sarkmış olan elektrik tellerine çarparak alev aldı. Mahalleli olarak traktörlerimizle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına destek verdik." dedi.

AntakyaİtfaiyeKamyon

Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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