Hatay\'da Aranan Üç Kişi Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, farklı suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., konut veya eklentilerinde yağma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile Ailenin Korunması Kanununa muhalefet suçundan 3 gün zorlama hapsi bulunan Y.E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
