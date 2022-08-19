Hatay'da arıza nedeniyle yolun sağında duran araca otomobil çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da arıza nedeniyle yolun sağında duran araca otomobil çarptı: 3 yaralı

19.08.2022 23:53
Hatay'da arıza nedeniyle yolun sağında duran araca otomobil çarptı: 3 yaralı

Hatay'da arıza nedeniyle yol kenarında duran hafif ticari araca otomobil çarptı.

Hatay'da arıza nedeniyle yol kenarında duran hafif ticari araca otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengiz T., kullandığı 01 ANV 06 plakalı hafif ticari araç arıza yaptığı için yolun sağında bekleme yaptı. Bu sırada Aydın E. kullandığı 31 AAN 10 plakalı otomobil ile yolun sağında duran hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Aydın E., yanında bulunan yolcu konumundaki bir kişi ve hafif ticari araç sürücüsü Cengiz T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Tragger, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da arıza nedeniyle yolun sağında duran araca otomobil çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da arıza nedeniyle yolun sağında duran araca otomobil çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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