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Hatay'da çiftçinin yüzünü güldürecek proje - Son Dakika

Hatay'da çiftçinin yüzünü güldürecek proje

08.11.2021 15:28
Hatay'da çiftçinin yüzünü güldürecek proje

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kırsal kalkınma projeleri kapsamında bir yeniliği daha hayata geçirdi.

Savaş, üreticinin ürünü tarlada kalmasın ve tarım arazileri kaderine terk edilmesin diye Satın Alma Garantili kırsal kalkınma hamlesinin startını verdi.

Başkan Savaş, Arsuz Yukarıkerpice ve Nergizlik köylerinde çiftçilerle birlikte taze soğan ve dereotu tohumlarını toprakla buluşturdu.

SAVAŞ: KÖYLÜLERİMİZE ÜCRETSİZ FİDE VE TOHUM İLE UCUZ GÜBRE VE İLAÇ VERECEĞİZ

Yukarıkerpice Köyü'ndeki tarlada satın alma garantili projesinin detaylarını anlatan Savaş, "Yaklaşık 3 buçuk yıldır yürüttüğümüz kırsal kalkınma projemizde avantajlı bölgelerdeki dezavantajlı grupları tespit ettik. Köylülerimize ücretsiz fide ve tohum ile ucuz gübre ve ilaç vereceğiz. Onların ürettiği ürünleri satın alıp, endüstri ile buluşturacağız. Soğan, dereotu, biberiye, maydanoz ve salatalık ekeceğiz. Bunların çoğunu kurutup katma değerini arttırarak yurt içi ve yurt dışına pazarlayacağız" ifadelerini kullandı.

Projeden bin 500 ailenin faydalanacağını söyleyen Savaş, "Çiftçimizin mazot, elektrik, su, gübre, ilaç, fide ve tohum masrafları oldukça çok. Bu sıkıntılı süreçte onlara destek olacağız. İlk olarak bin 500 ailemiz projemizden faydalanacak" diyerek dereotu tohumlarını toprakla buluşturdu.

SAVAŞ'A SAMİMİ VE SEVGİ DOLU KARŞILAMA

Yukarıkerpice Köyü sakinleri tarafından sevgi ve samimiyetle karşılanan Savaş, bu projeyle üreticiyi kimseye muhtaç etmeyeceklerini ve amaçlarının siyaset yapmak olmadığını özellikle belirtti.

Lütfü Savaş'ın Arsuz'daki ikinci durağı Nergizlik Köyü oldu. Burada taze soğanları köylülerle birlikte toprağa eken Savaş, yeniden kendi kendine yeten bir şehir ve ülke olmanın zamanının geldiğini açıkladı.

Hatay'da çiftçinin yüzünü güldürecek proje

Lütfü Savaş, Tohum, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hatay'da çiftçinin yüzünü güldürecek proje - Son Dakika


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