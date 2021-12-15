Hatay'da ciğer kebabı ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Hatay'da ciğer kebabı ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ciğer kebabıyla ünlü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ustalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ciğer kebabıyla ünlü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ustalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. İlçedeki ciğer kebabı ustaları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Yaklaşık 25 yıllık usta Mustafa Akın, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" ve spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğraflarını oyladı. Cumali Süer ise haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" ve spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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