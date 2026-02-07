Hatay'da Deprem Yıldönümünde Anma ve Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hatay'da Deprem Yıldönümünde Anma ve Protesto

07.02.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay'da anma etkinlikleri ve protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Haber:  Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da anma etkinlikleri ve protesto yürüyüşleri gün boyu devam etti. Samandağ Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla eski PTT binası önünde toplanan kalabalık, depremde hayatını kaybedenleri anarken yetkililere tepki gösterdi. Yürüyüşte depremde kaybolan kızının bulunmasını isteyerek, yetkililere seslenen İlhan Balıkçı, "Cumhurbaşkanım hesap ver, yatırdığım hastane yıkıldı. Kızımı şifa için yatırdım, ölümü için değil. Kızımın hesabını soracağım, gerekirse yıllarca sürsün" dedi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da anma ve yürüyüşler gün boyu sürdü. Bugün Samandağ Emek ve Demokrasi Platformu eski PTT önünde toplanarak, "Unutmak yok affetmek yok helalleşmek yok", "6 Şubat'ı unutma, unutturma", "Anaların öfkesi zalimleri boğacak" sloganlarıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün bitiminde ise miting yapıldı.

Yürüyüşe katılanlardan İlhan Balıkçı, 6 Şubat 2023 tarihinde kızı Handan Balıkçı'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ancak binanın yıkılmasıyla kızının o tarihten beri kayıp olduğunu ifade etti. Yetkililere seslenen Balıkçı, "Kızımı hastanede yatırdım, hastane mezar oldu. Anneleri öldürmek mi istiyorsunuz? Cumhurbaşkanım hesap ver, yatırdığım hastane yıkıldı. Kızımı şifa için yatırdım, ölümü için değil. Kızımın hesabını soracağım, gerekirse yıllarca sürsün" dedi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde Samandağ Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Mustafa Çelik, bölgede uygulanan politikaları eleştirdi. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Mustafa Çelik: Hafızamızı yok etmeye çalışmışlardır

"Yağma, rant ve savaş ekonomisi politikaları derinleştirerek dayatmış ve uygulamıştır. Önlerine gelen binayı hiçbir bilimsel metoda dayanmadan yıkıp Antakya'yı dümdüz etmişler. Enkazların kaldırılmasından konteyner kentler için el koyulan arazilere, tarihi ve kültürel yapıların yağmalanmasına değin her adımlarında yağma, rant ve savaş politikaları amansızca uygulanmış. Hafızamızı yok etmeye çalışmışlardır. "

Hazal Durgun: Kadınların emeği görülmüyor

Platform adına ikinci açıklamayı yapan Hazal Durgun, kazanı ilk kaynatan, yok edilmiş bir kentte ilk tohumu yeniden eken, mücadeleyi en önde göğüsleyen kadınların emeğinin görünmediğini belirterek, "Depremden bu yana yeniden üreten, yaşamı inşa eden kadınların destek ve istihdamları halen yetersiz. Kadına yönelik şiddetin ve ekonomik güvencesizliğin arttığı bu zamanlarda kadınlara dayatılan bu yoksulluğa ve cinayetlere karşı direnmeye devam ediyoruz" dedi.

Üreticilerin ve esnafın durumu

Bölgedeki ekonomik krize dikkat çeken Durgun, "Depremden sonra derinleşen ekonomik krizde sebze meyve üreten, ekmeğini oradan kazanan bizlerin; artan borçlarla birlikte gübre, mazot, tohum ve sulama giderleri daha da yükseliyor. Verilen destekler enflasyon karşısında buhar oluyor. Üretici ve tüketici arasında fiyatların nasıl değiştiğini görüyoruz. Esnaflara yüklenen vergilerle zaten alım gücü zayıflamış bölge insanının ayakta kalmasını nasıl bekliyorlar? Bu kriz, Antakya'nın tarım arazilerinin küçük ve parçalı olduğunu bildikleri halde devam eden rant projeleriyle sınırlı olan üretim alanlarını teslim etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Deprem, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Deprem Yıldönümünde Anma ve Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 02:05:44. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Deprem Yıldönümünde Anma ve Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.