Hatay'da Deprem Yıldönümünde Anma ve Protesto

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da anma ve yürüyüşler gün boyu sürdü. Bugün Samandağ Emek ve Demokrasi Platformu eski PTT önünde toplanarak, "Unutmak yok affetmek yok helalleşmek yok", "6 Şubat'ı unutma, unutturma", "Anaların öfkesi zalimleri boğacak" sloganlarıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün bitiminde ise miting yapıldı.

Yürüyüşe katılanlardan İlhan Balıkçı, 6 Şubat 2023 tarihinde kızı Handan Balıkçı'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ancak binanın yıkılmasıyla kızının o tarihten beri kayıp olduğunu ifade etti. Yetkililere seslenen Balıkçı, "Kızımı hastanede yatırdım, hastane mezar oldu. Anneleri öldürmek mi istiyorsunuz? Cumhurbaşkanım hesap ver, yatırdığım hastane yıkıldı. Kızımı şifa için yatırdım, ölümü için değil. Kızımın hesabını soracağım, gerekirse yıllarca sürsün" dedi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde Samandağ Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Mustafa Çelik, bölgede uygulanan politikaları eleştirdi. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Mustafa Çelik: Hafızamızı yok etmeye çalışmışlardır

"Yağma, rant ve savaş ekonomisi politikaları derinleştirerek dayatmış ve uygulamıştır. Önlerine gelen binayı hiçbir bilimsel metoda dayanmadan yıkıp Antakya'yı dümdüz etmişler. Enkazların kaldırılmasından konteyner kentler için el koyulan arazilere, tarihi ve kültürel yapıların yağmalanmasına değin her adımlarında yağma, rant ve savaş politikaları amansızca uygulanmış. Hafızamızı yok etmeye çalışmışlardır. "

Hazal Durgun: Kadınların emeği görülmüyor

Platform adına ikinci açıklamayı yapan Hazal Durgun, kazanı ilk kaynatan, yok edilmiş bir kentte ilk tohumu yeniden eken, mücadeleyi en önde göğüsleyen kadınların emeğinin görünmediğini belirterek, "Depremden bu yana yeniden üreten, yaşamı inşa eden kadınların destek ve istihdamları halen yetersiz. Kadına yönelik şiddetin ve ekonomik güvencesizliğin arttığı bu zamanlarda kadınlara dayatılan bu yoksulluğa ve cinayetlere karşı direnmeye devam ediyoruz" dedi.

Üreticilerin ve esnafın durumu

Bölgedeki ekonomik krize dikkat çeken Durgun, "Depremden sonra derinleşen ekonomik krizde sebze meyve üreten, ekmeğini oradan kazanan bizlerin; artan borçlarla birlikte gübre, mazot, tohum ve sulama giderleri daha da yükseliyor. Verilen destekler enflasyon karşısında buhar oluyor. Üretici ve tüketici arasında fiyatların nasıl değiştiğini görüyoruz. Esnaflara yüklenen vergilerle zaten alım gücü zayıflamış bölge insanının ayakta kalmasını nasıl bekliyorlar? Bu kriz, Antakya'nın tarım arazilerinin küçük ve parçalı olduğunu bildikleri halde devam eden rant projeleriyle sınırlı olan üretim alanlarını teslim etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.