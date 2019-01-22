Son Dakika Haberleri: Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü

Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü

18 dakika önce

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya Karanlık karayolunda ölümlü kazaHATAY - Hatay'da, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya
Karanlık karayolunda ölümlü kaza

HATAY - Hatay'da, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya- İskenderun Karayolu Serinyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde odun toplamaya giden Afkan asıllı Özbek Uyruklu Zebibullah Rahmani (27), ışıklandırma olmayan karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 27 BAC 52 plakalı araç sürücüsü, Zebibullah Rahmani'yi fark edemeyerek çarptı. Kazanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen Rahmani olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü aracıyla beraber kayıplara karıştı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken 1 saat boyunca trafiğe kapatılan karayolu itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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