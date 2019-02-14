Hatay'da Fırtına

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilçedeki bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Yeşil Mahallesi'nde de uçan bir çatı başka bir evin çatısının üzerine düştü.



Devrilen direkler nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.



Bu arada, fırtına nedeniyle Ocaklı Mahallesi'ndeki at üzerinde tasvir edilen "Türkmen Beyi" heykeli de yıkıldı.

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