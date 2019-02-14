Hatay'da Fırtına
10 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilçedeki bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Yeşil Mahallesi'nde de uçan bir çatı başka bir evin çatısının üzerine düştü.
Devrilen direkler nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Bu arada, fırtına nedeniyle Ocaklı Mahallesi'ndeki at üzerinde tasvir edilen "Türkmen Beyi" heykeli de yıkıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:38 Kaynak: AA
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