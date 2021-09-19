Gençler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Gençler sahilde yaptıkları temizliğin ardından uçurtma uçurdu.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Çevre Timi üyesi Sayibe Baran, AA muhabirine çevreye karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü Çevre Timi üyesi gençler, Dörttaş sahilinde çevre temizliği yaptı.

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