Hatay\'da Göçmen Operasyonu: 12 Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 12 göçmen yakalanırken, insan taciri 4 organizatör mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 31 Ocak günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 organizatör yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. - HATAY
