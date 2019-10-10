Son Dakika Haberleri: Hatay'da il asayiş toplantısı
Son Dakika Güncel Hatay'da il asayiş toplantısı

Hatay'da il asayiş toplantısı

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında il asayiş toplantısı düzenlendi.

Hatay'da il asayiş toplantısı, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında il asayiş toplantısı düzenlendi.

Valilik Tayfur Sökmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda il asayiş konularının yanı sıra Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.


Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Emre Çiçek katıldı.

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye sınırına komando sevkiyatı
Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da il asayiş toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]