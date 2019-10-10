Hatay'da il asayiş toplantısı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında il asayiş toplantısı düzenlendi.

Valilik Tayfur Sökmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda il asayiş konularının yanı sıra Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.



Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Emre Çiçek katıldı.