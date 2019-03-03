Hatay'da Jandarma ile İnsan Kaçakçıları Çatıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
HATAY'ın Altınözü ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan insan kaçakçıları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
HATAY'ın Altınözü
ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan insan kaçakçıları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Olay, Altınözü ilçesindeki Seferli
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, içerisinde Suriye
uyruklu kişilerin bulunduğu 34 ZT 5695 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsünün durmaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 6 kişi ise kaçtı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
Hüseyin BOZOK - Samim SELÇUK-ALTINÖZÜ-DHA
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:14 Kaynak: DHA
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