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Hatay'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
6 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Maşuklu Mahallesi'nde Muhammet S. (38) idaresindeki 31 ZD 802 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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