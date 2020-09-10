Hatay'da kanal kenarındaki bataklığa saplanan eşeği itfaiye kurtardı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde kanala düşerek bataklığa saplanan eşek, itfaiye ve cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçede öğle saatlerinde Deniz Sitesi civarındaki su kanalına düşen eşek, bataklığa saplanarak çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve can kurtaran ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ekskavatöre bağladığı halatla eşeği bulunduğu yerden çıkardı. Su kanalından çıkarılan sahipsiz eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:18 - Kaynak: DHA
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