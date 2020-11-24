Kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı - Son Dakika

Kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı

24.11.2020 16:35

Hatay'da trafik polisleri, motosikletlilere yönelik denetimde kasksız yakalanan sürücülere ceza yerine eğitici broşürler verdi.

Hatay'da trafik polisleri, motosikletlilere yönelik denetimde kasksız yakalanan sürücülere ceza yerine eğitici broşürler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 30 noktada motosikletlerde kask kullanımının arttırılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kaskız yakalanan motosiklet sürücülerine, para cezası uygulamak yerine eğitici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde, olası motosiklet kazalarında kask kullanımının önemini anlatan bilgiler yer aldı. Trafik ekipleri, kurallara uyan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti.

Kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı
Kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı
Kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı
Kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ceza yerine broşürle uyarıldı - Son Dakika


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