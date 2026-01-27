Hatay\'da Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde kasten yaralama olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, kasten yaralama suçundan aranan H.E., Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
