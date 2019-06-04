Son Dakika Haberleri: Hatay'da kayalık arazide ot yangını
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Hatay'da kayalık arazide ot yangını

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayalık arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da kayalık arazide ot yangını, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayalık arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınözü ilçe merkezine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde kayalık alandaki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Yapımı devam eden TOKİ konutlarının hemen yakınında çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

40 hektarlık alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
Yenişehir, İtfaiye, Altınözü, Hatay, 3. Sayfa
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