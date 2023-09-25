Hatay'da kaybolan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika

Hatay'da kaybolan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Son Güncelleme: 25.09.2023 15:08

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Hatay'da kaybolan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da kaybolan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika
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