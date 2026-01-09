Hatay'da Kentsel Dönüşüm Ofisleri Kuruldu - Son Dakika
Hatay'da Kentsel Dönüşüm Ofisleri Kuruldu

09.01.2026 00:17
Hatay'da yerinde kentsel dönüşüm projeleri için bilgilendirme ve uzlaşma ofisleri açıldı.

Hatay'da rezerv alanlarda yürütülen Yerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, hak sahiplerinin bilgilendirilmesi ve süreçlerin yönetilmesi amacıyla Bilgilendirme ve Uzlaşma Ofisleri kuruldu.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca hayata geçirilen ofisler, kura çekimi sonuçlarından konut teslimine kadar pek çok konuda vatandaşlara destek verecek.

Açıklamada, rezerv alanda Yerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri kura sonuçlarına itiraz etmek isteyen vatandaşların, itiraz dilekçelerini de bilgilendirme ve uzlaşma ofislerinden alabilecekleri belirtildi.

Ofislerin, 12 Ocak'tan itibaren pazartesi ve cumartesi günleri arasında olmak üzere haftanın 6 günü saat 08.00-17.00'de hizmet vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Hatay

