Hatay\'da Konteyner Yandı

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir iş yerinde depo olarak kullanılan konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY