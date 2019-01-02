Hatay'da Motosiklet Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 1 Ölü
1 saat önce
Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Erzin
ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Doğan Eybek'in (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Hürriyet Mahallesi
İstasyon Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 27 KC 881 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eybek, ilk müdahalenin ardından Erzin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Eybek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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